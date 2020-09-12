AK Partili Ünal: Millete düşmanlıklarını ifade edemedikleri için Erdoğan'a düşmanlıklarını kusuyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partili Ünal: Millete düşmanlıklarını ifade edemedikleri için Erdoğan'a düşmanlıklarını kusuyorlar

DHA

AK Partili Ünal: Millete düşmanlıklarını ifade edemedikleri için Erdoğan'a düşmanlıklarını kusuyorlar


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, 12 Eylül ile Türkiye'nin 20 yılının kaybolduğunu, 15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye'nin her şeyini kaybedeceğini belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan'ı kıymetli yapan bu millet tarafından seçilmiş ve teveccühüne mazhar olmasıdır, bu milletin kalbinde, gönlünde yer etmiş olmasıdır. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlar. Bu millete düşmanlıklarını ifade edemedikleri için Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlıklarını kusuyorlar" dedi.
Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi'nde yaptırılan Şehit Cengiz Engizek Bilgi Kültür Evi ve Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılışına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, göreve geldiği günden bu yana birçok hizmete imza attıklarını belirterek, "2014'te geldiğimizde sadece Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün bir havuzu vardı. Bugün sadece Onikişubat Belediyemizin 7 havuzu var. 7 tane kültür merkezi var. 6 tane okul yapmış. 65 tane daha önce köy, şimdi mahalle olan yerleşim yerlerimize kültür evi yapmış" dedi.
`12 EYLÜL'DE 20 YILINI KAYBEDEN TÜRKİYE, 15 TEMMUZ BAŞARILI OLSAYDI HER ŞEYİNİ KAYBEDECEKTİ´
Daha sonra kürsüye gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, 12 Eylül'ün yıldönümü olduğunu hatırlatarak 12 Eylül'ün belli bir yaş grubu için kabus, işkence ve korku demek ve millet iradesinin katledildiği gün olduğunu söyledi. 12 Eylül'ün şartlarını olgunlaştıranların 12 Eylül'ü anlatırken 'Şartların olgunlaşmasını bekledik' dediklerini ifade eden Ünal, şöyle konuştu:
"12 Eylül başarıya ulaştı ve Türkiye 20 yılını kaybetti. Eğer 15 Temmuz da başarıya ulaşsaydı Türkiye 20 yılını, 30 yılını, 50 yılını değil her şeyini kaybedecekti. O yüzden 12 Eylül'leri, Türkiye'nin demokrasisine karşı yapılan darbelerin, müdahalelerin, millet iradesine karşı yapıldığını unutmamamız gerekiyor. Özellikle öğretmenlerimize, anne babalara, bizlere çok büyük sorumluluk düşüyor. Çocuklarımızın 1960 darbesini, 27 Mayıs'ı, bilmeleri gerekiyor. 12 Mart muhtırasını, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ları, 27 Nisan'ları unutmamaları gerekiyor. Bugün 15 Temmuz'u anlamak için, 15 Temmuz'da neyi kazandığımızı anlamak için çocuklarımızın 27 Mayıs 1960´ta neyi kaybettiğini bilmemiz lazım. 12 Mart muhtırasıyla, 12 Eylül'le, 28 Şubat'la neyi kaybettiğimizi çocuklarımızın bilmesi gerekiyor ki 15 Temmuz'da ne kazandığımızı anlasınlar."
`ERDOĞAN MİLLETİN ADAMI OLDUĞU İÇİN YEDİ DÜVEL RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE MÜCADELE EDİYOR´
12 Eylül'de Kahramanmaraş'taki sıkıyönetim komutanlarından birinin Yusuf Haznedaroğlu'nu hatırlatan Ünal, şöyle devam etti:
"12 Eylül'de Maraş'ta bir Yusuf Haznedaroğlu vardı. Onun zulümlerini hatırlıyor musunuz? Ben orta 3'üncü sınıf öğrencisi, 14-15 yaşındaydım. Okuldan çıkıp bindiğim minibüsü askerler durdurdular. Kimlik kontrolü yapıyorlar, biz de askerimizi severiz. Hepimiz indik, bana kimlik sordu benim de kimliğim yanımda yok. 'Bekle şurada' dedi. 'Bekle' dediği yere oturmuşum. Boynuma yediğim dipçikle yere yığıldım. 14 yaşındaki çocuğa dipçik vurulur mu? Eski CIA Başkanı 'Bir ülkenin devlet başkanının iyi ya da kötü olmasıyla ilgilenmeyiz. Bizim adamımız olup olmamasıyla ilgileniriz' diyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan milletin adamı olduğu için yedi düvel Recep Tayyip Erdoğan ile mücadele ediyor. Onun bunun değil milletin adamı. Bakıyorsunuz Biden, 'Erdoğan'ı indirmeliyiz' diyor. Macron, 'Erdoğan'ı indirmeliyiz' diyor. Bir de içeride varlar biliyorsunuz onlar da 'İndirmeliyiz' diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı kıymetli yapan bu millet tarafından seçilmiş ve teveccühüne mazhar olmasıdır, bu milletin kalbinde, gönlünde yer etmiş olmasıdır. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlar. Bu millete düşmanlıklarını ifade edemedikleri için Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlıklarını kusuyorlar."Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle tesisin açılışı yapıldı.
Açılış törenine; Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehit Cengiz Engizek'in ailesi ve vatandaşlar katıldı. DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-09-12 18:15:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: “Yedi düvel Erdoğan ile mücadele ediyor” "Eğer 15 Temmuz başarıya ulaşsaydı, Türkiye her şeyini kaybetmişti" “12 Eylül bize 20 yıl kaybettirdi”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: “Yedi düvel ...
FETÖ'den 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli, saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'den 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ...
Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
Kahramanmaraş’ta fabrika yangını
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta fabrika yangını
Şehre inen oklu kirpiyi, 5 saatte yakalayabildiler
YEREL HABERLER Şehre inen oklu kirpiyi, 5 saatte yakalayabildiler
Mahallede oklu kirpi paniği Apartmanların arasında peşindekilere ok atan kirpi ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Mahallede oklu kirpi paniği Apartmanların arasında ...
Lokantada çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Lokantada çıkan yangın korkuttu
Kahramanmaraş’ta suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı
Lokantadaki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Lokantadaki yangın korkuttu
Kahramanmaraş’ta hırsızlık operasyonu: 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta hırsızlık operasyonu: 6 kişi ...
Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi 6 kişi ...
Okul bahçesinde çakmak gazı çeken genç öldü
YEREL HABERLER Okul bahçesinde çakmak gazı çeken genç öldü
Çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştirilecek
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta karantina ihlali yapanlar yurtlara ...
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Mahallelinin kirli su ve koku isyanı Kahramanmaraş’ta vatandaşlar, mahallenin ortasından akan kirli su ve oluşan pis koku nedeniyle rahatsız olduklarını belirterek yetkilileri göreve çağırdı
YEREL HABERLER Mahallelinin kirli su ve koku isyanı Kahramanmaraş’ta ...
Öğrencileri istedi, öğretmen beste yaptı
YEREL HABERLER Öğrencileri istedi, öğretmen beste yaptı
Cezaevi firarisi yakalandı Cezaevi firarisinin uyuşturucu ticareti suçundan da 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi yakalandı Cezaevi firarisinin ...
Cezaevi firarisi yakalandı, polislere 'Hakkınızı helal edin' dedi
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi yakalandı, polislere 'Hakkınızı ...
Kahvede okey oynayanlara 63 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kahvede okey oynayanlara 63 bin lira ceza
Okey oynayanlara korona baskını Kahramanmaraş polisi kahvehanede okey oynayan 20 kişiye 63 bin lira ceza yazdı
YEREL HABERLER Okey oynayanlara korona baskını Kahramanmaraş polisi ...
Peygamberdevesinin peşinde Doğa fotoğrafçısı Mehmet Karaca, peygamberdevesi çekimlerinde ayrı bir huzur bulduğunu belirtti
YEREL HABERLER Peygamberdevesinin peşinde Doğa fotoğrafçısı Mehmet ...
Üniversiteli siyam ikizlerine ziyaret
YEREL HABERLER Üniversiteli siyam ikizlerine ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X