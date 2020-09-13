Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Yangın, sabah saatlerinde Kılılı Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un da olay yerine giderek bilgi aldığı söndürme çalışmalarına havadan bir helikopter de destek veriyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-09-13 11:26:36
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