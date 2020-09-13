Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu 6 saatte kontrol altına alındı

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Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın 6 saatte kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında sabah saat 05.00 sıralarında çıktı. Fabrikanın pamuk deposunda çıkan yangın büyüyerek 8 bölümlü deponun 6 bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine yaklaşık 30 itfaiye ve arazöz sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterle müdahale edilen fabrika yangını 6 saat sonra kontrol altına alındı.

KahramanmaraşAdana karayolu üzerinde bulunan fabrika için jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yangında fabrikada büyük çapta maddi hasarın oluştuğu öğrenilirken, görevliler de zarar görmeyen pamuk balyalarını kurtarmaya çalıştı.

Yangını soğutma işlemleri sürüyor.

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