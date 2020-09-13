Balık tutmak için yarıştılar Kahramanmaraş’ta ‘1. Ulusal Sazan Balığı Yakalama Yarışması’ düzenlendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘1. Ulusal Sazan Balığı Yakalama Yarışması’ düzenlendi.

Yarışma, Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sütçü İmam Üniversitesi ve Kahramanmaraş Amatör Olta Balıkçıları Kara Avcılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği işbirliği ile gerçekleştirildi. Menzelet Barajı'nda düzenlenen yarışlara 3'er gruplar halinde toplam 30 takım katılırken, yarışların 2 gün süreceği bildirildi. Gaziantep’ten 3, Şanlıurfa’dan ve Osmaniye’den 2’şer takımın katıldığı balık tutma yarışması sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Yarışmacıların çoğu kamp kurarak, oltasının başında sazan balığını yakalamanın heyecanını yaşadılar.

Yarışmaya katılan Mehmet Karapınar, “İlimizde böylesi bir yarışma ilk kez yapılıyor ve yarışmayı düzenleyen her kuruma teşekkür ederiz. Oltalarımızı attık ve henüz bir vuruş alamadık ama amacımız birinci olmak” dedi.

Mustafa Dinler ise, “Ekip olarak katılmak ve hedefimiz en büyük balığı yakalamak” dedi.

Yarışma, sportif sazan balıkçılığı ve modern sazan avcılığını kamuoyuna tanıtmak, bölgenin doğa sporları potansiyelini, kültürünü ve tatlı su zenginliğini ön plana çıkarmayı hedefliyor. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

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