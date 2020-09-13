Kahramanmaraş'ta yakalanan FETÖ hükümlüsü 2 polis tutuklandı



Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta meslekten ihraç edilen ve haklarında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası olan 2 polis tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ üyelerini yakalamak için yaptığı çalışmada FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Çetin K. ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Halil K.'nın saklandığı adresleri tespit etti. Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, meslekten ihraç edilmiş polisler Çetin K. ve Halil K.'yı gözaltına aldı. 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-09-13 18:00:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.