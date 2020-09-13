Kahramanmaraş'ta yakalanan FETÖ hükümlüsü 2 polis tutuklandı

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta meslekten ihraç edilen ve haklarında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası olan 2 polis tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ üyelerini yakalamak için yaptığı çalışmada FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Çetin K. ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Halil K.'nın saklandığı adresleri tespit etti. Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, meslekten ihraç edilmiş polisler Çetin K. ve Halil K.'yı gözaltına aldı. 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-09-13 18:00:46
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