Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonuna 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ta FETÖ üyesi olmaktan yakalanan 2 ihraç polis tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, firari Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerine yönelik takip ve araştırmaları sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranması bulunan Çetin K. il merkezinde saklandığı tespit edilen adreste yakalandı.

Yakalanan örgüt üyesinin polislikten ihraç olduğu ve silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi. Çetin K. gözaltı işlemleri sonrası sevk edildiği Adliyede tutuklandı.

Öte yandan aynı gün yakalanan ve hakkında FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası olan ihraç polis Halil K.'da tutuklandı.

Tutuklanan her iki hükümlü de cezaevine teslim edildi.

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