Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (3)

17 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Sabah saat 05.30 sıralarında başlayan yangın; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 70 personelle 17 arazöz, 2 tanker, 7 iş makinesi, emniyetin 1 TOMA ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün arazöz ve yangın söndürme helikopteri ile 17 saatlik müdahalesi sonucu saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı.
TONLARCA PAMUK BALYASI YANDI
15 bin metrekare kapalı alanda çıkan yangında tonlarca pamuk balyasının yandığı belirtildi. Soğutma çalışmalarının sabaha kadar sürmesinin beklendiği ve yangın çıkış sebebinin de soğutma çalışmalarının sonunda yapılacak incelemede ortaya çıkacağı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-09-13 23:09:37
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.