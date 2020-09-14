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Kahramanmaraş’ta fıstık hasadı başladı Kahramanmaraş’taki 75 bin dekar alanda üretimi yapılan Antep fıstığının hasadı yaklaşık 45 gün sürüyor

İHA

Kahramanmaraş’ta fıstık hasadı başladı Kahramanmaraş’taki 75 bin dekar alanda üretimi yapılan Antep fıstığının hasadı yaklaşık 45 gün sürüyor

Kahramanmaraş’ta il genelinde 75 bin dekar alanda üretimi yapılan Antep fıstığının hasadına başlandı.
Kahramanmaraş’ta kültür meyveciliği projesi kapsamında çiftçiye satılan 2/B arazilerinde yetiştirilen fıstıkta hasat başladı. Pazarcık ilçesi Ketiler mevkiindeki 10 köyün geçim kaynağı olan ürün, meyve vermeye başlarken, boş alanlara ise fideleri dikildi.
Yaklaşık 10 bin dekarlık alanda, fıstık ağaçlarını büyütüp yetiştiren üreticiler, tapularını aldıktan sonra seri üretime başladı.
10 bin dekarlık tapusu yeni alınan bölgede bu yıl yaklaşık 8 bin ton Antep fıstığı rekoltesi beklenirken, Türkoğlu ve diğer bölgelerde yetişen 65 bin dekarlık alanla birlikte il genelinde 75 bin dekarlık alanda fıstık üretimi yapılıyor.
Hasadı yapılan fıstıkların bir kısmı firik halinde Gaziantep ve çevre illere pazarlanırken, diğer kısmı ise kurutulduktan sonra baklava sektöründeki üreticilere satılıyor.
Kahramanmaraş’ta hem taze hem kuru olarak tüketilen Antep fıstığı tezgahlardaki yerini de alırken, geçen yıl kilosu 25 liraya kadar düşen kabuklu yaş Antep fıstığı, bu yıl tarlada 3540 liradan satıldığı öğrenildi.
Fıstığın üretiminin zor olduğunu söyleyen üretici Bektaş Pirbudak, “Erkekler ağaçtan fıstığı silkeliyor, çırpıyor, kadınlar ise toplayıp emek vererek kurutmaya alıyor. Damlara ve bağların içine serilen fıstıklar kurutulduktan sonra Antep pazarında satılıyor. Korona virüs nedeniyle işçi sıkıntısı yaşıyoruz. Fıstıklar ağaç başında kalıyor ve pazara indirinceye kadar dağlık bölgede çadır kuruyoruz” dedi.
Fatmanur Pirbudak ise, “Sabahın erken saatlerinde kalkıp araziye geliyoruz ve ağaçlardaki fıstıkları çırpıyoruz. Bu hasat dönemi 45 gün falan oluyor, kendi bahçemizin dışında başka bahçelerin de hasadında çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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