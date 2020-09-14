Polis memurunun öldüğü kaza kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis memurunun öldüğü kaza kamerada

DHA

Polis memurunun öldüğü kaza kamerada


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde sürücüsü alkollü olan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ali Kaya (35) Adıyaman'da defnedildi. Öte yandan Kaya'nın öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kartalkaya Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali Kaya, alışveriş yaptığı marketten çıkarak yolun karşısına geçeceği sırada Mehmet Turhan (19) yönetimindeki 02 EG 125 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Kaya, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Ali Kaya, memleketi Adıyaman'da bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.
TUTUKLANDI
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri otomobil sürücüsü Mehmet Turhan'ı gözaltına aldı. Yapılan kontrolde 0.93 promil alkollü çıkan Turhan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
OTOMOBİLİ FARK EDİYOR AMA KAÇAMIYOR
Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde elinde poşetlerle marketten çıkan Ali Kaya yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Bu sırada otomobilin geldiğini fark eden ve kaçmaya çalışan Kaya, aracın çarpması ile önce havalanıyor ardından da park halindeki otomobilin üzerine düşüyor. Görüntülerin devamında kazayı görenlerin olay yerine koşması yer alıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-09-14 13:34:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis memuruna otomobil çarptı Polis memurunun hayatını kaybettiği kaza kamerada
YEREL HABERLER Polis memuruna otomobil çarptı Polis memurunun ...
Genç girişimcilerden teknik tekstil atağı
YEREL HABERLER Genç girişimcilerden teknik tekstil atağı
Garajdaki yangın otomobilden geriye demir yığını bıraktı
YEREL HABERLER Garajdaki yangın otomobilden geriye demir yığını ...
Başkonuş Yaylasını bu yıl 100 bin kişi ziyaret etti Yaylaya, Avrupa ve Asya ülkelerinden de ziyaretçiler geliyor
YEREL HABERLER Başkonuş Yaylasını bu yıl 100 bin kişi ziyaret ...
Kahramanmaraş’ta fabrika yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta fabrika yangını söndürüldü
Kahramanmaraş’ta fıstık hasadı başladı Kahramanmaraş’taki 75 bin dekar alanda üretimi yapılan Antep fıstığının hasadı yaklaşık 45 gün sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta fıstık hasadı ...
Alkollü sürücünün çarptığı polis memuru hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün çarptığı polis memuru hayatını ...
Kahramanmaraş’ta otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti Aşure malzemesi almak için evden çıktı otomobil çarptı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta otomobilin çarptığı polis memuru ...
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (3)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (3)
PKK propagandasından tutuklandı
YEREL HABERLER PKK propagandasından tutuklandı
Kahramanmaraş'ta yakalanan FETÖ hükümlüsü 2 polis tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta yakalanan FETÖ hükümlüsü 2 polis ...
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonuna 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonuna 2 tutuklama
Daireyi oyun salonuna çevirdi, cezayı yedi
YEREL HABERLER Daireyi oyun salonuna çevirdi, cezayı yedi
Kahveci yakalanmamak için evi oyun salonuna çevirmiş
YEREL HABERLER Kahveci yakalanmamak için evi oyun salonuna çevirmiş
PKK propagandası yapan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER PKK propagandası yapan kişi tutuklandı
En büyük balığı tutmak için yarıştılar
YEREL HABERLER En büyük balığı tutmak için yarıştılar
Balık tutmak için yarıştılar Kahramanmaraş’ta ‘1. Ulusal Sazan Balığı Yakalama Yarışması’ düzenlendi
YEREL HABERLER Balık tutmak için yarıştılar Kahramanmaraş’ta ‘1. ...
Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu 6 saatte kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın Yangın ...
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın
Husumetlilerine ateş açtı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Husumetlilerine ateş açtı: 3 yaralı
Olay yerini izleyen sürücüler kaza yaptı
YEREL HABERLER Olay yerini izleyen sürücüler kaza yaptı
Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 3 yaralı
AK Partili Ünal: Millete düşmanlıklarını ifade edemedikleri için Erdoğan'a düşmanlıklarını kusuyorlar
YEREL HABERLER AK Partili Ünal: Millete düşmanlıklarını ifade ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: “Yedi düvel Erdoğan ile mücadele ediyor” "Eğer 15 Temmuz başarıya ulaşsaydı, Türkiye her şeyini kaybetmişti" “12 Eylül bize 20 yıl kaybettirdi”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: “Yedi düvel ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X