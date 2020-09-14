Polis memurunun öldüğü kaza kamerada



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde sürücüsü alkollü olan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ali Kaya (35) Adıyaman'da defnedildi. Öte yandan Kaya'nın öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kartalkaya Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali Kaya, alışveriş yaptığı marketten çıkarak yolun karşısına geçeceği sırada Mehmet Turhan (19) yönetimindeki 02 EG 125 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Kaya, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Ali Kaya, memleketi Adıyaman'da bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri otomobil sürücüsü Mehmet Turhan'ı gözaltına aldı. Yapılan kontrolde 0.93 promil alkollü çıkan Turhan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

OTOMOBİLİ FARK EDİYOR AMA KAÇAMIYOR

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde elinde poşetlerle marketten çıkan Ali Kaya yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Bu sırada otomobilin geldiğini fark eden ve kaçmaya çalışan Kaya, aracın çarpması ile önce havalanıyor ardından da park halindeki otomobilin üzerine düşüyor. Görüntülerin devamında kazayı görenlerin olay yerine koşması yer alıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-09-14 13:34:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.