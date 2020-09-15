Hasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Kahramanmaraş’ta hasta nakil ambulansı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi, Karacasu Mahallesi'nde meydana geldi. Nadir A’nın kullandığı 46 KN 112 plakalı hasta nakil ambulanslı ile Süleyman T. idaresindeki 27 D 7787 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, hasta nakil ambulansı sürücüsü Nadir A. ile Ayşe T. Mustafa K. ve Ali K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince tedavisi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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