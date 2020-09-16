Kahramanmaraş'ta minibüslere denetim

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıtası son yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu taşınmaması, hijyene uyulması, maske kullanımı gibi konularda denetimler yapıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ilçelerden şehir merkezine toplu taşıma hizmeti veren ‘K plakalı’ araçlarda denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgeleri ile İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları kapsamında ilçelerden ve mahallelerden şehir merkezine toplu taşıma hizmeti veren K plakalı araçlarda ayakta yolcu taşınmaması, temizlik, hijyen kurallarına uyulması, araçlarda el dezenfektanı bulundurulması, sosyal mesafeye uyulması, maskesiz seyahat edilmemesi gibi konularda vatandaşların sağlığının korunması ve riske edilmemesi için denetim ve kontroller yapıyor.

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