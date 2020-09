Husumetlilerin silahlı kavgasında, olay yerindeki çocuk öldü; vurulma anı kamerada

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta Ökkeş Saçmalı'nın husumetlisi Serkan Y.'ye av tüfeğiyle ateş ettiği sırada olay yerinde bulunan ve başından vurulan Ahmet Eren Us (14) hayatını kaybetti. Çocuğun vurulma anı da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde Vadi Mahallesi Adil Erdem Beyazıt Caddesi'ndeki oto yıkamacıda meydana geldi. İddiaya göre, Ökkeş Saçmalı, husumetlisi olan Serkan Y.'ye av tüfeğiyle peş peşe ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar Serkan Y.'nin bacaklarına ve göğsüne, bu sırada olay yerinde bulunan Enes Selçuk Y.'nin bacaklarına ve koluna, Ahmet Eren Us'un da başına isabet etti. 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken, Ökkeş Saçmalı kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Ahmet Eren Us, tedavi gördüğü Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Öte yandan Ökkeş Saçmalı, polis tarafından kısa ürede olay yerine yakın zeytinlikte suç aleti tüfekle yakalandı. Gözaltına alınan Saçmalı, sorgunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer yaralılardan Serkan Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, Enes Selçuk Y.'nin ise ağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAÇARKEN VURULUYOR

Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde Ahmet Eren Us koşarak kaçmaya başlıyor ancak başına isabet eden saçmalar nedeniyle yere yığılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

