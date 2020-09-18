Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa Koç asaleten atandı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü olarak 12 Eylül 2019 tarihinde göreve başlayan Mustafa Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla asaleten ataması gerçekleştirildi.

Bölge Müdürü Mustafa Koç 19972006 yılları arasında Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Sındırgı, Balıkesir ve Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğünde Orman Mühendisi olarak, 20062008 yılları arasında Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü Beydağ Orman İşletme Şefliği, 20082010 yılları arasında Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğünde Adalı Orman İşletme Şefliği, 20102011 yılları arasında Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğünde Konakpınar Orman İşletme Şefliği, 20112012 yılları arasında Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğünde Balıkesir Orman İşletme Şefliği, 20122013 yılları arasında Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğünde İşletme Müdür Yardımcısı, 20132014 yılları arasında Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü, 20142018 yılları arasında Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü, 2018 2019 tarihinden itibaren Trabzon Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 12.09.2019 tarihinden itibaren Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü olarak göreve başladı.

Mustafa Koç evli ve 2 çocuk babasıdır.

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