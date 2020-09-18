Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa Koç asaleten atandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa Koç asaleten atandı

İHA

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa Koç asaleten atandı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa Koç asaleten atandı
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü olarak 12 Eylül 2019 tarihinde göreve başlayan Mustafa Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla asaleten ataması gerçekleştirildi.
Bölge Müdürü Mustafa Koç 19972006 yılları arasında Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Sındırgı, Balıkesir ve Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğünde Orman Mühendisi olarak, 20062008 yılları arasında Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü Beydağ Orman İşletme Şefliği, 20082010 yılları arasında Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğünde Adalı Orman İşletme Şefliği, 20102011 yılları arasında Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğünde Konakpınar Orman İşletme Şefliği, 20112012 yılları arasında Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğünde Balıkesir Orman İşletme Şefliği, 20122013 yılları arasında Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğünde İşletme Müdür Yardımcısı, 20132014 yılları arasında Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü, 20142018 yılları arasında Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü, 2018 2019 tarihinden itibaren Trabzon Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 12.09.2019 tarihinden itibaren Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü olarak göreve başladı.
Mustafa Koç evli ve 2 çocuk babasıdır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal medyadan etkilendi, bisikletine otomobil lastiği taktı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan etkilendi, bisikletine otomobil ...
Gazilik unvanını 24 yıl sonra aldı
YEREL HABERLER Gazilik unvanını 24 yıl sonra aldı
Bisikletine otomobil lastiği taktı Otomobil lastiğini bisikletine taktı, şaşkın bakışlar arasında cadde ve sokaklarda gezdi
YEREL HABERLER Bisikletine otomobil lastiği taktı Otomobil lastiğini ...
Kahramanmaraş’ta Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni Tarihi Maraş Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte 23 şehit ailesi ve gaziye madalya ve beratları verildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta Devlet Övünç Madalyası Tevcih ...
Kahramanmaraş'ta 23 şehit yakını ve gaziye 'Devlet Övünç Madalyası' verildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 23 şehit yakını ve gaziye 'Devlet ...
Motosiklet üzerinde 6 kişiyle tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Motosiklet üzerinde 6 kişiyle tehlikeli yolculuk
Kahramanmaraş’ta 20 bin ton ceviz rekoltesi bekleniyor Tescilli ceviz İran, Irak, Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelere ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 20 bin ton ceviz rekoltesi ...
Karadeniz mutfağını Kahramanmaraş’a taşıdı Karadeniz’den gelin geldi Kahramanmaraş’ta hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Karadeniz mutfağını Kahramanmaraş’a ...
7,5 yıl hapis cezası ile aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER 7,5 yıl hapis cezası ile aranan FETÖ hükümlüsü ...
Kahramanmaraş’ta FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kahramanmaraş otogarı yenileniyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş otogarı yenileniyor
Büyükşehir Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsü ...
Silahlı saldırıda yaralanan çocuk hayatını kaybetti Oto yıkamacıda çalışan Ahmet Eren’in vurulma anı kamerada
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda yaralanan çocuk hayatını ...
Husumetlilerin silahlı kavgasında, olay yerindeki çocuk öldü/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Husumetlilerin silahlı kavgasında, olay yerindeki ...
Husumetlilerin silahlı kavgasında, olay yerindeki çocuk öldü; vurulma anı kamerada
YEREL HABERLER Husumetlilerin silahlı kavgasında, olay yerindeki ...
Eshab-ı Kehf’in belgesel çekiliyor UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesinin belgesel çekimlerine başlandı
YEREL HABERLER Eshab-ı Kehf’in belgesel çekiliyor UNESCO Dünya ...
Kahramanmaraş'ta minibüslere denetim
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta minibüslere denetim
Pandemi dönemini güvercinleriyle geçiriyor 60 yaşındaki Hacı Akpolat: "Gidecek yerimiz yok, buraya geliyoruz"
YEREL HABERLER Pandemi dönemini güvercinleriyle geçiriyor 60 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X