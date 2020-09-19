Bisikletiyle kamyona tutunarak yolculuk yaptı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta karayolunda bisikletli bir kişinin kamyona tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüler, KahramanmaraşGöksun Karayolu'nun Teki mevkisinde kaydedildi. Bir kişi bisikletiyle giderken yanından geçen kamyonun kasasına tutundu. Pedal çevirmek yerine kamyondan tutunarak yoluna devam eden bisiklet sürücüsü o sırada yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-09-19 12:57:30
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