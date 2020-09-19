Polisin ölümüne neden olan sürücü başkası çıktı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde polis memuru Ali Kaya'nın otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetmesine neden olan kazada, sürücünün tutuklanan Mehmet Turhan'ın (23) amcası Erdoğan Turhan (37) olduğu ortaya çıktı. Erdoğan Turhan tutuklanırken yeğeni de tahliye edildi.

Kaza, 13 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde Kartalkaya Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali Kaya, alışveriş yaptığı marketten çıkarak yolun karşısına geçeceği sırada 02 EG 125 plakalı otomobil çarptı. Marketin güvenlik kameralarınca da kaydedilen kazada ağır yaralanan Kaya, götürüldüğü Pazarcık Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma da araç sürücüsü olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve yapılan kontrolde 0.93 promil alkollü çıkan Mehmet Turhan pazartesi günü 'Taksirle ölüme neden olma suçundan' tutuklanarak cezaevine konuldu.

KARAKOLA GİDİP SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Aynı gün karakola giden Erdoğan Turhan, Ali Kaya'nın hayatını kaybettiği kazayla ilgili tutuklanan kişinin yeğeni olduğunu, kaza anında otomobili kendisinin kullandığını, yeğeninin de arka koltukta oturduğunu söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Erdoğan Turhan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Mehmet Turhan ise tahliye edildi.

"O ANIN ŞOKUYLA POLİSLERE 'SÜRÜCÜ BEN DEĞİLDİM' DİYEMEDİM"

Tahliye olduktan sonra bir açıklama yapan Mehmet Turhan, kazada polis memurunun hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgün olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Otomobili amcam Erdoğan Turhan kullanıyordu. Pazarcık yolunda giderken merkeze girince marketin karşısında kaza oldu. Daha sonra yanımdaki arkadaşımla çaptığımız kişinin durumuna bakmaya gittik. Durumuna baktık, nabız yoktu ambulansı aradık. O arada ben şoka girdim, elim ayağım titriyordu. Araçtan ilk inen ben olduğum için oradakiler sürücünün benim olduğumu söylediler ve polisler gelince ben sandılar. Hastaneye gittik alkol testi aldılar. O anın şokuyla polislere 'Sürücü ben değildim' diyemedim. Nezaretten sonra savcının karşısına çıktım ve tutuklandım. Pazartesi günü de amcam vicdanen rahat edemediği için karakola gidip suçunu itiraf ediyor. Ondan sonra amcam tutuklanırken, akşam saat 20.00 gibi gardiyanlar geldi tahliye olduğumu söylediler."DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-09-19 16:45:34



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