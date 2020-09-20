Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki Toprakhisar Kanyonu doğaseverlerin akınına uğruyor.

Toprakhisar Kanyonu, içerisinde bulunan çağlayanları, ormanıyla, havasıyla ve serin sularıyla serinleyen doğaseverlerin vazgeçilmezi haline geldi.

Kanyonun, doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin mutlaka gelip görülmesi gereken bir yer olduğunu söyleyen Ali Doğan, "Havasıyla, serinliğiyle, doğasıyla harika bir yer. Özellikle de doğaseverlerin serinlemek için burayı tercih ettiğini söyleyebiliriz. Farklı bir doğası ve huzuru var. Özellikle de fotoğrafseverlerin buraya gelmeleri ve buradaki harika manzaraları çekmeleri gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.