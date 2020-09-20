Kahramanmaraş'ta 7’den 70’e binlerce kişi pedal çevirdi Hollanda Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteient, ekinlikte bisiklet kullandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta 7’den 70’e binlerce kişi pedal çevirdi Hollanda Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteient, ekinlikte bisiklet kullandı

İHA

Kahramanmaraş'ta 7’den 70’e binlerce kişi pedal çevirdi Hollanda Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteient, ekinlikte bisiklet kullandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Beledisi tarafından düzenlenen etkinlikte 7’den 70’e bisiklet tutkunları pedal çevirdi. Hollanda Büyükeliçisi Marjanne De Kwaasteient ve Vali Ömer Faruk Coşkun’da etkinlikte yer aldı.
‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ nedeniyle organize edilen etkinlik Onikişubat ilçesinde düzenlendi. Her yaş grubundan vatandaşların katıldığı etkinlik öncesi Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çocuklara bisiklet hediye etti. Katılımcılar, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan bulvarları üzerinde yaklaşık 10 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Hollanda Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteient ve Vali Ömer Faruk Coşkun’da vatandaşlarla bisiklet kullandı.
Kahramanmaraş’ta bisiklet kullanımını artırmak, otomobil bağımlılığını azaltmak amacıyla düzenlenen etkinliğin önemli olduğunu söyleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Avrupa Birliği Komisyonunun bir girişimi olarak 2002 yılından bu yana kutlanan Haraketlilik Haftasına, ülkemizden de belediyelerimiz son yıllarda büyük ilgi göstermektedirler. Bu yıl tüm Avrupa’da en çok katılım sağlayan ülkenin de Türkiye olduğunu sizlerin huzurunda mutlulukla belirtmek isterim. Avrupa Hareketlilik Haftası, belediyelerin ulaşımda insan odaklı ve sürdürülebilir modellerin kullanılmasını teşvik etmek amacıyla, her yıl 1622 Eylül tarihleri arasında kutlanmaktadır. 2018 yılında 7 belediye ile başlattığımız girişimimizin, bu yıl Türkiye’de 520 belediye ile kutlandığını öğrenmek de beni oldukça mutlu etti. Uzun vadede şehrimiz için otomobil bağımlılığının azaltılmasını, motorsuz ulaşımın, özellikle de bisiklet kullanımının teşvikini, hızlı ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak yüksek kapasiteli toplu taşıma şebekelerinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Biz, temiz ulaşımın öneminin farkındayız ve sizlere daha temiz ve farklı ulaşım modellerini bir arada sunabilen bir Kahramanmaraş sunmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.
Hollanda Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteient ise, “Pandemi döneminde bu kadar katılımın olması beni çok mutlu etti. Kahramanmaraş’ta bisiklet kullanımının artması için birlikte çalışabiliriz. 17 milyon Hollandalı var ama 22 milyon da bisiklet var. Hollandalılar ev dışındaki hareketlerinin yüzde 25’ini bisiklet ile sağlıyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toprakhisar Kanyonu doğaseverlerin akınına uğruyor
YEREL HABERLER Toprakhisar Kanyonu doğaseverlerin akınına uğruyor
Polisin ölümüne neden olan sürücü başkası çıktı
YEREL HABERLER Polisin ölümüne neden olan sürücü başkası çıktı
Hayırseverlerin hediyesi, yeni ekmek teknesi olacak
YEREL HABERLER Hayırseverlerin hediyesi, yeni ekmek teknesi olacak
Bisikletiyle kamyona tutunarak yolculuk yaptı
YEREL HABERLER Bisikletiyle kamyona tutunarak yolculuk yaptı
Yeni yaşam alanlarına bırakılan cerenler, GPS ve drone ile korunuyor
YEREL HABERLER Yeni yaşam alanlarına bırakılan cerenler, GPS ve ...
Kahramanmaraş’ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları
82 yaşında ekmeğinin peşinde 50 yıldır kol düğmesi dikerek geçimini sağlıyor
YEREL HABERLER 82 yaşında ekmeğinin peşinde 50 yıldır kol düğmesi ...
Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
Kamyon arkasında tehlikeli bisiklet yolculuğu
YEREL HABERLER Kamyon arkasında tehlikeli bisiklet yolculuğu
Teknolojiye yenik düşmelerine rağmen mesleği bırakmıyorlar Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan farklı motiflerdeki yorganlar gelinlik kızların hayalini süslüyor
YEREL HABERLER Teknolojiye yenik düşmelerine rağmen mesleği ...
Akedaş'ta Dağıtım Hizmetleri Direktörü Mehmet İlbasan oldu
YEREL HABERLER Akedaş'ta Dağıtım Hizmetleri Direktörü Mehmet İlbasan ...
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa Koç asaleten atandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa Koç ...
Sosyal medyadan etkilendi, bisikletine otomobil lastiği taktı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan etkilendi, bisikletine otomobil ...
Gazilik unvanını 24 yıl sonra aldı
YEREL HABERLER Gazilik unvanını 24 yıl sonra aldı
Bisikletine otomobil lastiği taktı Otomobil lastiğini bisikletine taktı, şaşkın bakışlar arasında cadde ve sokaklarda gezdi
YEREL HABERLER Bisikletine otomobil lastiği taktı Otomobil lastiğini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X