İş yeri yanan esnafa destek

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Kahramanmaraş’ta bir iş yerinde çıkan yangın sonrası esnafın zararını Büyükşehir Belediyesi karşılayacak.

Kahramanmaraş’ta Ayakkabıcılar Toptancılar Sitesi’ndeki bir esnafın iş yerinde çıkan yangını sonrası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yardım için harekete geçti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, zararın karşılanması ve iş yerinin yenilenmesi için talimat verirken, esnaf Fatih Eğerci ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkanın talimatı üzerine iş yerinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, yenileme çalışmalarının Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirileceğini belirtti.

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