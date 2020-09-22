32 yıldır aynı köşede futbol topu tamir ediyor

Kahramanmaraş’ta 70 yaşındaki esnaf ,ilerleyen yaşına rağmen futbol topu tamiri yaparak ekmeğini çıkarıyor.

Her sabah daha gün aydınlanmadan yollara düşen 70 yaşındaki 3 çocuk babası Ali Bakıcı, 32 yıldır futbol topu tamiri yaparak evini geçindiriyor. Kahramanmaraş’ta bütün futbol toplarının elinden geçtiğini söyleyen Bakıcı, “Bu işi burada sadece ben yaptığım için buradaki futbol kulüpleri bana gelir ve futbol toplarının hepsini ben tamir ederim. Bu işi benden başka yapan yok ve çırak da yetişmiyor. Ben burada hem mesleğimi sürdürüyorum hem de ekmek paramı kazanıyorum. Futbol topunun tamirinin yanında, çanta tamiratları da yaptım. Bu kazançla da çocuklarımı okuttum. Ömrümün yettiği kadar devam edeceğim ve rızkımı bu köşede kazanmaya çalışacağım" dedi.

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