AYM Başkanı Arslan'ın kayınbabası toprağa verildi

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın Kahramanmaraş'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kayınbabası Derviş Tarakçı (85), toprağa verildi. Cenaze törenine Arslan da katıldı.

Dün vefat eden Derviş Tarakçı'nın cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'ndan alınarak Şeyhadil Mezarlığı'na getirildi. Buradaki cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AYM Başkanı Zühtü Arslan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, KSÜ Rektörü prof. Dr. Niyazi Can, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile Tarakçı'nın ailesi ve yakınları katıldı.

Helallik alınıp cenaze namazının kılınmasının ardından Derviş Tarakçı'nın cenazesi aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Törenin ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan, Tarakçı ailesi ile birlikte taziyeleri kabul etti.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-09-23 13:56:00



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