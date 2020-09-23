Dulkadiroğlu Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Dulkadiroğlu Belediye Başkanı AK Parti'li Necati Okay, koronavirüse yakalandı. Okay, hastanede tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Halsizlik şikayetiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne giden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Okay, hastanede tedaviye alındı. Tedavisi süren Necati Okay, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Son günlerde kendimi iyi hissetmiyordum. Hastaneye başvurdum ve doktorlarımızın Covid-19'dan şüphelenmesi üzerine yapılan testte koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, ilaç tedavisine başlandı ve sağlık da çok şükür çok çok iyi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-09-23 16:05:23



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