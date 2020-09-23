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Dulkadiroğlu Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

DHA

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Dulkadiroğlu Belediye Başkanı AK Parti'li Necati Okay, koronavirüse yakalandı. Okay, hastanede tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Halsizlik şikayetiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne giden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Okay, hastanede tedaviye alındı. Tedavisi süren Necati Okay, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Son günlerde kendimi iyi hissetmiyordum. Hastaneye başvurdum ve doktorlarımızın Covid-19'dan şüphelenmesi üzerine yapılan testte koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, ilaç tedavisine başlandı ve sağlık da çok şükür çok çok iyi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-09-23 16:05:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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