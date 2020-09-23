3 ilde aranan FETÖ şüphelisi çift, Kahramanmaraş'ta yakalandı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçlamasıyla 3 ilden haklarında arama kararı olan H.İ.İ. ve eşi H.İ. yakalandı. Gözaltına alınan çiftin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce FETÖ/PDY ile iltisaklı kurumda çalışan, Siirt, Malatya ve Kahramanmaraş'ta hakkında aranması olan H.İ.İ.'nin, eşi H.İ. ile Pazarcık ilçesinde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çifti düzenlediği operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, 5 hesaplı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenirken, H.İ. hakkında da Siirt'te arama kararı olduğu belirtildi. Ayrıca H.İ.İ.'nin, 'emniyetin mahrem yapılanması'nda 'örgüt ağabeyi' olduğu kaydedildi. Emniyetteki sorguları devam eden çift, ifadeleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-09-23 16:25:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.