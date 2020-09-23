Bulduğu parayı sahibine teslim etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta bir parkomat görevlisi yere bulduğu 685 lirayı sahibine teslim etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı bir şirkette parkomat görevlisi Kurtuluş Kamaş, çalıştığı görev bölgesinde yerde 685 lira buldu. Paranın sahibini bulamayan Kamaş, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

Çevrede çalışma başlatan zabıta ekipleri paranın sahibi Gülperi Bucak’ı tespit ederek ulaştı.

Parkomat görevlisi Kamaş, zabıta ekiplerinin eşliğinde parayı sahibine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.