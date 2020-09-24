Kahramanmaraş’ta 1 milyon liralık vurguna 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ta özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğrencileri geliyor gibi gösteren okul sahibi, devleti 1 milyon lira dolandırdı.



Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında birçok öğrenciyi eğitim kurumuna gelmediği halde geliyormuş gibi göstererek 1 milyon lira civarında haksız kazanç sağlandığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Çalışmada okul sahipleri, yöneticileri, çalışanları ve öğretmenlerinden oluşan 10 kişi gözaltına alındı. 1 şüphelinin de adliyeye gelerek teslim olması sonrası toplam da 11 kişi savcılığa ifade verdi.



11 kişiden 1'i serbest kalırken, 8 kişi adli kontrol denetimine tabi tutuldu. Şirket sahibi 2 kişi ise tutuklandı. Tutuklanan şirket sahipleri Hayriye A. (39) ve Salih K. (39) cezaevine teslim edildi.

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