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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kursta çocuğa şiddet görüntülerine soruşturma

İHA

Kursta çocuğa şiddet görüntülerine soruşturma

Kahramanmaraş’ta Kur’an kursunda eğitim gören çocuğa şiddet anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşımının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kahramanmaraş Valiliği soruşturma başlattı.
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki bir Kur’an eğitim merkezinde gerçekleşen olayda, çocuklara şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin ardından Kahramanmaraş Valiliği, İl Müftülüğü soruşturma başlatıldığını bildirdi. Şiddet görüntülerinin ardından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bugün sosyal medya ve farklı mecralarda yayınlanan ve Kahramanmaraş Elbistan İlçemizdeki bir Kur’an Kursu’nda yaşandığı belirtilen görüntülerin ardından derhal ilgili birimlerimize soruşturma başlatılması talimatını verdim. Göz aydınlığımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik onların onurunu hiçe sayan, haklarına göz diken ve şiddete başvuran hiçbir anlayış asla tasvip edilemez. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım” dedi.
Öte yandan şiddet görüntülerinin arından Elbistan Kaymakamlığından da bir açıklama yapıdı, Açıklamada, “Müftülüğümüze bağlı Bedirefendi Kur’an Kursuna ait sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili Basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur.
Yapılan ilk araştırmada görüntülerin Kuran Kursumuzda yatılı olarak kalan 15 ve 10 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır. Sonucundan Kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna Saygı ile duyurulur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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