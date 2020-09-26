Ilıca bölgesine 61 milyon liralık yatırım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Coğrafyası, havası ve şifalı sularıyla Ilıca bölgemiz şehrimiz ve Türkiye’nin önemli bir marka değeridir. Alt yapıdan üst yapıya bölge için 61 Milyon liralık yatırım programımız var” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesi kaplıcaların olduğu Ilıca bölgesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Meclis üyeleri ve belediye bürokratlarının da yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Güngör, Ilıca’nın Türkiye’ye hizmet veren sağlık merkezi konumuna geldiğini söyledi. Başkan Güngör, “Coğrafyası, havası ve şifalı sularıyla Ilıcamız şehrimiz ve Türkiye’nin önemli bir marka değeridir” diye konuştu.

Bölge ile ilgili milletvekilleriyle de istişareler gerçekleştirdiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bölgeye ulaşım sağlayan yolun iyileştirilmesi ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Gerek milletvekillerimiz gerekse Karayolları ile süreci takip ediyoruz. Kahramanmaraş Göksun yolu bölge içinde büyük önem taşıyor. İnşallah Ilıca yolunun da iyileştirilmesiyle ulaşım konforu artacak ve bölgeye artı bir katma değer sağlanacaktır. Bölgedeki belediyemize ait hamamı yenileyeceğiz. Bunun yanı sıra büyükşehir belediyemize ait 20 dönümlük bir alan var. Üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Ilıcamıza güzel bir tesis kazandırmayı hedefliyoruz. Bölge ve civar mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda 61 Milyon liralık yatırım programımız var. Alt yapıda üst yapıya Ilıca bölgemiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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