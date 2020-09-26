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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maskelerini düzgün takanlara gül dağıttı

DHA

Maskelerini düzgün takanlara gül dağıttı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta çiçekçilik yapan Muzaffer Demir, koronavirüs tedbirleri kapsamında maskelerini kurallara uygun bir şekilde takan vatandaşlara 'Maskenizi düzgün taktığınız için teşekkür ederiz' diyerek kentin en kalabalık bulvarında gül dağıttı. 
Muzaffer Demir, koronavirüsün yayılmasını engelleyen maskeyi kurallara uygun şekilde takanlara jest yapmak ve farkındalık oluşturmak için eline aldığı 150 gülle yaya yoğunluğunun en fazla olduğu Trabzon Bulvarı'na çıktı. Demir, kaldırımlarda yürüyen ve maskelerini kurallara uygun takan kişilere "Maskenizi düzgün taktığınız için teşekkür ederiz" diyerek gül verdi. Hiç maskesi olmayan ya da maskesini çenesinin altında tutanları da uyaran Demir, maskelerini takmalarını sağladığı kişilere de gül verdi.
Koronavirüsle mücadelede maskenin çok önemli olduğunu ancak maskelerin doğru ve kurallarına uygun bir şekilde takılması gerektiğini ifade eden Demir, buna dikkat çekmek adına gül dağıttığını belirterek, "Yaklaşık bir ay önce pandemiden dolayı düğünlerin iptal olmasıyla bizim sektörümüzde bir durgunluk yaşanmaya başladı. Biz de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün daha çabuk bitmesi için virüsün yayılımının önüne geçen maske kuralına uyan insanlarımıza farkındalık olsun diye gül dağıtmak istedik. İnşallah tez zamanda bu pandemi sürecini atlatır, güzel günler geçiririz. İnsanların tepkileri gayet güzeldi. Yaklaşık 150 kişiye gül dağıttık, maskesini takmayanı veya usulüne uygun takmayanı uyarmış olduk en azından. Tüm insanları maske kuralına uymaya davet ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-09-26 13:22:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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