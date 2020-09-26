Göksun'da kavga: 2'si ağır, 14 yaralı (2)

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MUHTAR HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan kavgada ağır yaralanan Ericek Mahalle Muhtarı Elbeyli Tüylü, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanelerde tedavileri devam eden 13 kişiden 1'inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Göksun Ömer KOÇ

2020-09-26 17:13:49



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