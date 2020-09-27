Molada halay çekerek, koronavirüse davetiye çıkardılar

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta gezi turuna çıkan bir grup mola verdikleri dinlenme tesisinde koronavirüs tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak halay çekti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Gaziantep'ten yolan çıkan bir turizm firması, Tekir Mahallesi'ndeki dinlenme tesislerinde mola verdi. Geziye katılanlar burada yemeklerini yiyip ihtiyaçlarını giderdikten sonra çalan müzik eşliğinde halay çekmeye başladı. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak halay çekenlerin maske takmadığı da görüldü. Bu anlar, 'Korona nasıl bulaştırılır, nasıl ilden ile yayılır adlı çalışma. Tebrikler' notuyla sosyal medyada paylaşıldı ve çok sayıda kişinin tepkisini çekti.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-09-27 13:52:44
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