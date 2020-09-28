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Patlayıcı tespit eden robotla birinci olan gençlere Bakan Soylu'dan destek

DHA

Patlayıcı tespit eden robotla birinci olan gençlere Bakan Soylu'dan destek


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi'nden (KSÜ) Eray Sakarya ile Mehmet Akif Kavan, askeri operasyonlarda tünel ve mağaraların 3 boyutlu haritalarını çıkararak, tuzaklanmış patlayıcıyı olup olmadığını tespit eden robotla TEKNOFEST'te Türkiye birincisi oldu. Sakarya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun projeyle yakından ilgilendiğini belirterek, "Bakanımız projemize oldukça ilgi gösterdi ve geliştirilmesi için talimat verdi. Bakanımızın bu talimatından sonra robota mini dronlardan oluşan savunma sistemi eklemek için çalışmalara başladık" dedi.
KSÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Eray Sakarya ile Mehmet Akif Kavan, Prof. Dr. Ahmet Alkan´ın danışmanlığında, askeri operasyonlarda kullanılmak üzere 'Pratik 5000' ismini verdikleri robot geliştirdi. Paletleriyle karada, kanatlarıyla da havada hareket edebilen robotla Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST'e katılan Sakarya ve Kavan, 'savunma, uzay ve havacılık' kategorisinde Türkiye birincisi oldu. 15 bin lira ödül alan Eray Sakarya ile Mehmet Akif Kavan, Prof. Dr. Ahmet Alkan ile birlikte KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ı makamında ziyaret etti.
TÜNELİN HARİTASINI ÇIKARIP, PATLAYICI TESPİTİ YAPIYOR
Birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan ikiliden Eray Sakarya, 'Pratik 5000' robotunu 1 yılda 5 bin lira harcayarak, geliştirdiklerini söyledi. Sakarya, "Arkadaşım Mehmet Akif Kavan ile birlikte askerlerin operasyon yaparken tehlikeli olabileceği tünel, mağara gibi mekanların 3 boyutlu olarak haritalandırılması için bir robot tasarımı geliştirdik. Bu tasarımın asıl taşıma sistemi paletler fakat paletlerle geçemeyeceği yer olduğunda kanatları 15 santimetreye kadar açılarak dron şeklinde engeli aştıktan sonra paletlerle tekrar yoluna devam ediyor. Robot üzerinde görüntü aktarımı yapabilen bir kamera sistemi mevcut. Bu kamera sistemi görüntüyü canlı olarak pilotun gözündeki gözlüğe aktarıyor ve ek kontrole gerek kalmadan pilot, başını çevirdiği her yöne robot üstündeki kamerayı çevirebiliyor. Ek olarak tünel içinde herhangi bir metan gazı olup olmadığını veya tuzaklanmış herhangi bir anti personel mayını olup olmadığını da tespit edebiliyoruz" diye konuştu.
'BAKANIMIZ TALİMAT VERDİ, ÇALIŞMALARA BAŞLADIK'
Robotun TEKNOFEST'te çok büyük ilgi gördüğünü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın standı ziyaret ederek, robot hakkında bilgi aldığını belirten Sakarya, şöyle devam etti:
"TEKNOFEST'te çok yoğun ilgi vardı projemize. 'Savunma, uzay ve havacılık' kategorisinde birinci olduğumuz için Sayın İçişleri Bakanı'mız da standımızı ziyaret etti ve ona da sunum yaptık. İçişleri Bakanı'mız projemize oldukça ilgi gösterdi ve geliştirilmesi için talimat verdi. Bakanımızın bu talimatından sonra robotumuzun 3'üncü prototipini geliştirmeyi hedefliyoruz. Robot üzerinde bir savunma mekanizması bulunacak. Bu savunma mekanizması mini dronlardan destek alacak ve mini dronlar üzerlerindeki 3 milimetrelik mermiyle hedefi etkisiz hale getirecek. Bunu hayata geçirmek için arkadaşımla birlikte çalışmalara başladık" dedi.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise Eray Sakarya, Mehmet Akif Kavan ve Prof. Dr. Ahmet Alkan´ı başarılarından dolayı tebrik edip, Maraş işi oyma sandık hediye etti. Rektör Can, eğitimde uyguladıkları sürekli öğrenme, değişim ve gelişme politikasının yeni teori ile teknolojileri ortaya çıkardığını, tüm Türkiye'de olduğu gibi KSÜ'nün de yerli ve milli üretim doğrultusunda çalıştığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-09-28 13:57:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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