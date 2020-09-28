Koku gelen evde cansız bedeni bulundu, 3 gün önce öldüğü ortaya çıktı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta yalnız yaşayan Muhsin Gündüz (65), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen Gündüz'ün ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Yörük Selim Mahallesi'ndeki müstakil evinde yalnız yaşayan Muhsin Gündüz'den haber alamayan akrabaları, bugün eve geldi. İçeriden gelen kokuyu fark edip, polisten yardım istedi.

Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile girdikleri evde, Gündüz'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemede 3 gün önce öldüğü saptanan Gündüz'ün cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Muhsin Gündüz'ün ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-09-28 17:10:09



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