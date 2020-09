Kipaş'tan doğaya yatırım Kipaş Holding, Kahramanmaraş'a 5 milyon liralık hibe ile 500 bin fidanı toprakla buluşturacak Kipaş Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz: "Sanayileşirken mümkün olduğu kadar çevremizi az kirleteceğiz"

Kipaş Holding, Kahramanmaraş’a 5 milyon liralık hibe ile 500 bin fidanı toprakla buluşturacak. Kentin iklim koşullarına uygun fidanların farklı yörelere dikimi gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş’ta her yıl 100 bin fidanın toprakla buluşturulması hedeflenen proje sayesinde hem doğa, hem de gelecek nesillere yeşil alan bırakılacak. Minimum 5 milyon liralık destek sayesinde 500 bin fidandan 100 bini, Kasım ayında toprakla buluşacak.

Türkiye’nin ve dünyanın ilk karbonpozitif tekstil üreticisi olmak için adım atan Kipaş, Avrupa’nın en büyük iplik ve kumaş üretimini gerçekleştirecek. Üretim sırasında ortaya çıkan CO2 (karbon) miktarının doğada etkisini pozitif hale getirmek adına üretilen her bir iplik ve kumaşın karşılığında ise fidanlar toprakla buluşacak.

Kipaş Holding toplantı salonunda fidan bağışlama imza töreni düzenlenirken, atılan imzaların ardından kürsüye gelen Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “İlimiz adına çok sevindirici bir gelişme ve her yıl 100 bin adet olmak üzere toplamda 5 yıl içinde 500 bin adet fidan toprakla buluşturulacak. İlimizin çevresel anlamda büyük bir katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. İnşallah bu çevreye verilen destek hem gelecek nesiller hem de sanayicilerimiz için büyük bir kazanım olacaktır” dedi.

Sanayileşme ve yatırımlarla birlikte çevre ve doğa temizliğine önem vereceklerini ifade eden Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz ise, “Orman Bölge Müdürlüğü ile yapacağımız 500 bin ağaç dikim projesi 5 milyon lira değerinde bir projedir. Bu bir gönül meselesi ve doğaya olan borcumuzu da ödemek istiyoruz. Biz sanayileşirken mümkün olduğu kadar çevremizi az kirleteceğiz. Devlet her sanayi tesisi içi ayrı bir ölçü vermiş, kağıt fabrikasında ÇED raporunu aldığınız kadar 850 bine kadar çevreyi kirletme izni veriliyor. Eğer bunu organize sanayiinde kurduğunuz zaman 350’ye kadar müsaade ediliyor. Avrupa’da bunun müsaadesi 100 ve bizim Aydın Söke’ye kurduğumuz yatırımda ise rakam 80. Devletimiz burada doğayı koruduğu gibi düzgün çalışan sanayiciyi de korumalı diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.



“Kipaş içinde kentsel dönüşüm yapıyoruz”

"Holding olarak, dokuma fabrikalarımızın bir kısmı 30 bir kısmı 50 ve eskiyen makineleri bir tarafa çıkararak 300 makinelik tek bir dokuma salonu yapıyoruz. Nişasta fabrikası yatırımımız var Türkoğlu bölgesinde ve günlük bin 100 ton mısır kullanacağız ki Kahramanmaraş çiftçisine burada çok ciddi destek sağlayacağız" diyen Öksüz, şöyle devam etti:

"Ayrıca temizlik ürünleri üreten kağıt fabrikası yatırımına başlıyoruz Türkoğlu bölgesinde. Cumhurbaşkanımız 'yatırımlarınızı artırın' diyor ve biz de Kipaş olarak heyecanla bu konuda büyük bir çaba gösteriyoruz."

Kipaş Holding olarak karbonpozitif üretime ağırlık vereceklerini ve Kahramanmaraş'ın karbondioksit salınımının katkısı ile 500 bin fidanın toprakla buluşacağını ifade eden Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit Gümüşer ise, “Karbonpozitif bir Kipaş ve tekstil üretimi olabileceğini hayal ettik ve 2030 yılına kadar karbonpozitif tekstil üretim yapacağımızı sağlamayı düşündük. Bu anlamda karbondioksit salınımı çevreye yapacağımız ağaç katkısı ile bunu başaracağımızı düşündük. Kahramanmaraş’ımıza, Orman Bölge Müdürlüğü’müzün desteği ile 500 bin ağaç dikeceğiz 5 yıl içerisinde. Hanefi beyin bahsettiği gibi bu proje minimum 5 milyon liralık destek ile proje. Biz bunun takipçisi olacağız ve bu yıl ilk 100 bin fidanı toprakla buluşturacağız” dedi.

Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ise, “Özel türler ve yöremize uygun kızılçam, sedir, karaçam, badem, ceviz ve alıç gibi fidanları toprakla buluşturacağız. Kasım ayında dikim mevsimimiz başlıyor ve bir tören düzenleyeceğiz. İlk fidanları ise bu törende temsili olarak dikimini yapacağız. Kasım ayından sonra ise Mart ayının sonuna kadar dikimler yapılacak” diye konuştu.

