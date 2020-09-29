Kahramanmaraş'ta korona tedbirlerine uymayan iş yeri ve araçlara kısıtlama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri, taksi, toplu ulaşım araçlarında temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uymayan yerlerin faaliyetlerine kısıtlama getirilecek.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplandı. Toplantıda korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Alınan karara göre, iş yeri denetim ekiplerince iş yerleri, taksiler, toplu ulaşım araçları ve vatandaşların temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına yönelik aykırılığı durumuna göre, hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası uygulanacak. İş yeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçlarının, vatandaşların sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası uygulanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.