Kaçak sigaralar topraktan çıktı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) KAHRAMANMARAŞ'ta, eve düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 270 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A.'nın, yakalanmamak için sigaraları topraktan parça parça çıkarıp, sattığı belirlendi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara sattığı belirlenen M.A.'nın evine ve iş yerine operasyon düzenledi. Evin bahçesinde yapılan aramada, toprağa gömülü çuval içinde 270 paket kaçak sigara bulundu. Sigaralara el koyan ekipler, M.A.'yı da gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen M.A.'nın, yakalanmamak için kaçak sigaraları toprağa gömdüğü ve isteyen olması durumunda parça parça çıkarıp, iş yerinde sattığı belirlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-09-30 09:54:14
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.