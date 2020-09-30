Kaçak sigaralar topraktan çıktı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) KAHRAMANMARAŞ'ta, eve düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 270 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A.'nın, yakalanmamak için sigaraları topraktan parça parça çıkarıp, sattığı belirlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara sattığı belirlenen M.A.'nın evine ve iş yerine operasyon düzenledi. Evin bahçesinde yapılan aramada, toprağa gömülü çuval içinde 270 paket kaçak sigara bulundu. Sigaralara el koyan ekipler, M.A.'yı da gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen M.A.'nın, yakalanmamak için kaçak sigaraları toprağa gömdüğü ve isteyen olması durumunda parça parça çıkarıp, iş yerinde sattığı belirlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-09-30 09:54:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.