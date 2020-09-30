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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtarın öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

İHA

Muhtarın öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi'nde hafta sonu yaşanan ve mahalle muhtarının ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 2’si tutuklandı.
26 Eylül Cumartesi günü kırsal Ericek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında mahalle içinde silahlı kavga yaşanmıştı. Olayda, silahla vurulan mahalle muhtarı Elbeyli Tüylü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alınan mahalleye giriş çıkışlar kapatılmıştı. Silahlı kavgayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden A.B. ve A.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 8 kişi ise serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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