Kahramanmaraş’ta 1 hektar ormanlık alan zarar gördü

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Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, yangın, Onikişubat ilçesi Beşoluk mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 6 arazöz, 4 su tankı, 40 işçi ile müdahale etti. Bir buçuk saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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