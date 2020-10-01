Engelli genç, yardım değil iş istiyor

Kahramanmaraş’ta işitme engelli genç, çalışabileceği bir iş bulunması için yardım istiyor.

Onikişubat ilçesinde yaşayan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Giyim Üretim Teknoloji mezunu, işitme engeli ve konuşma bozukluğu olan Nurullah Onur Karakız (22), uzun süredir iş arıyor.

8 aylıkken ateşlenip ve yapılan iğne sonucunda bu hale geldiğini söyleyen Karakız, “Duyma yeteneğimi kaybettim ve konuşma bozukluğum var. Bu engellerime rağmen pes etmeyip mücadele verdim. 2013 yılında İşitme Engelliler Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında ikinci oldum. Birçok spor alanında derecelerim var. Beni spor kamplara çağırdılar ama kulağımda işitme cihazım var aktivitelerde kırılır ve tekrar alamayız diye sporu yarıda bıraktım. Çok iyi şekilde bilgisayar kullanıyorum. Uzun süredir ise iş arıyorum. İş bulursam işime gider gelirim ve benim için çok iyi olur. Yetkililerden yardım istiyorum ve iş konusunda sesimi duymalarını istiyorum” dedi.

Oğlunun topluma kazandırılmasını isteyen baba Orhan Karakız ise, “Oğlumun bir yerlerde işe başlamasını ve topluma kazandırılmasını istiyorum. Uzun zamanadır iş arıyoruz ama bulamıyoruz. Sürekli evde ve biz istiyoruz ki işi olsun. Zamanını işiyle geçirsin. insanlara faydalı olmayı çok seviyor. Bir baba olarak oğlum için yetkililerden sesimizi duymalarını istiyoruz” ifadesini kullandı.

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