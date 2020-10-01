Tescilli Maraş biberli zeytinyağı yaptı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) KAHRAMANMARAŞ'ta, zeytinyağı üreticisi Ahmet Zor, tescilli Maraş biberi ile zeytinyağını bir araya getirerek, Maraş biberli zeytinyağı üretti. Ahmet Zor, 1 yıllık Ar-Ge çalışması sonucu ortaya çıkan yağın, tatlı acılığa sahip olduğunu belirterek, litresini 100 liradan satışa sunduklarını söyledi.

Zeytin üretiminde Türkiye'de önemli yere sahip olan kentte zeytinyağı fabrikası bulunan Ahmet Zor, 'Kahramanmaraş' denilince akla ilk gelenlerden Maraş biberi ile zeytinyağını tek şişede bir araya getirmek için çalışmalara başladı. 1 yıl süren Ar-Ge çalışmasının sonunda ortaya, kırmızı renk zeytinyağı çıktı. Zor, gerekli izinlerin alınmasının ardından pazartesi günü üretime başladı.

Ahmet Zor, Maraş biberli zeytinyağının üretimin normal zeytinyağına göre hem daha zahmetli hem de maliyetinin yüksek olduğunu, deneyenlerden de olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Zor, biberli yağı yapma fikrinin nasıl ortaya çıktığını ve üretim aşamasını şöyle anlattı:

"Bizler millet olarak kahvaltımızda zeytinyağı ile biberi atarak yemeyi severiz. Buradan yola çıkarak 'Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli biberi ile zeytini bir araya getirip işlersek nasıl olur?' diye bir Ar-Ge çalışması yaptık. Bunun sonucunda kırmızı renkte tatlı bir acılığa sahip aroması ve zeytinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan yeni tat oldu. Maraş biberi ile erken hasat zeytini hasat ettik. Yıkayıp ikisini kazanda belli bir süre yoğurduktan sonra belli bir filtrelerden geçirerek kırmızı renkte zeytinyağı elde ettik. Zeytinyağını normal yemek yaparken de kullanabiliriz. Başlangıçta biraz az, yemek pişerken aromasını hissettirebilmesi ve acılığını da belli etmesi için pişmeden önce eklenir. Salatalarda, mezelerde de soğuk olarak kullanabiliriz. Normal zeytinyağının litresini 25 liradan satıyoruz. Zeytinin erken hasat olması ve biberle bir araya gelip farklı işlemlerden geçmesi nedeniyle Maraş biberli zeytinyağının litresini 100 liradan satıyoruz."DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-10-01 13:00:55



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