Türkoğlu, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla süslendi



Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesindeki iş yerleri belediyenin dağıttığı Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla süslendi. Cuma namazı öncesinde de Ermenistan'ın saldırılarında şehit olanlar için mevlit okutuldu.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Azerbaycan'a destek vermek adına personeliyle birlikte ilçe esnafına Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dağıttı. Okumuş'a teşekkür eden esnaf da her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirterek bayrakları iş yerlerinin camlarına astı. Cuma namazı öncesinde Fatih Sultan Mehmet Han Camii'nde Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılarda şehit olanlar için mevlit okutuldu.

Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet tek millet olduğunu ifade eden Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, her zaman Azerbaycan'ı haklı mücadelesini desteklerini söyledi. Okumuş, "Türk ve Azerbaycan bayraklarının burada birlikte dalgalanması ilgili yerlere en güzel mesajı verecektir" dedi.

Başkan Okumuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycanlı kardeşlerimize destek vermek amacıyla esnafımıza Türk ve Azerbaycan bayrağı hediye etik. Bayrak hediyesinin yanı sıra Azerbaycan´da şehit olan ve tüm şehit kardeşlerimiz adına mevlit okuttuk. Azerbaycan bizim anavatanımızdır. Türkiye´nin yaklaşık bin yıl öncesinden geldiği topraklardır. Türkçemiz, özümüz birdir. 1990´lı yıllarda Karabağ ve Hocalı katliamları olmuştu. Bundan büyük üzüntü yaşamıştık ve bu olaylarda binlerce şehidimiz vardı. O zaman Türkiye olarak onlara sahip çıkamamıştık, ama bugün dünya lideri olan, 7 düvele karşı mücadele veren, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Bugün biz topyekûn onların yanındayız. O zamanda dünya liderimiz iktidarda olsaydı ne Hocalı olabilirdi ne de Karabağ işgal edilirdi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Türkoğlu Ömer KOÇ

2020-10-02 14:10:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.