Azerbaycan'a bayraklı destek Türkoğlu ilçesinde esnaf iş yerlerini Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla süsledi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde esnaf, iş yerlerini Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla donatırken, şehitler anısına mevlit okutuldu.

Türkoğlu Belediyesi tarafından dağıtılan bayraklar esnaf tarafından iş yerlerine asıldı.

Esnafa bayrak dağıtımında konuşan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, “İsmi gibi ‘Türkoğlu’nda dalgalanan bayraklar Azerbaycan’a verilen desteği temsil ediyor” dedi.

Azerbaycan'a destek vermek için ilçedeki iş yerlerini Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donattıklarını belirten Başkan Okumuş, "Türk ve Azerbaycan bayraklarının burada birlikte dalgalanması ilgili yerlere en güzel mesajı verecektir. Azerbaycan’da şehit olan kardeşlerimiz adına cuma namazı sonrası Mevlidi Şerif okuttuk. Azerbaycan bizim ana vatanımızdır. Türkiye’nin yaklaşık 1000 yıl öncesinden geldiği topraklardır. Türkçemiz, özümüz birdir" dedi.

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