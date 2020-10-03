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Kahramanmaraş'ta organize suç örgütüne dev operasyon Tehdit, nitelikli yağma, silahla ve bıçakla yaralama, uyuşturucu madde ticareti gibi pek çok suça karışan örgütün, 15 milyon lira istediği işadamını tetikçi tutarak vurdurduğu ortaya çıktı Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun yönettiği operasyonda bir adet uzun namlulu suikast silahı ile çok sayıda tüfek ve tabanca ele geçirildi

İHA

Kahramanmaraş'ta organize suç örgütüne dev operasyon Tehdit, nitelikli yağma, silahla ve bıçakla yaralama, uyuşturucu madde ticareti gibi pek çok suça karışan örgütün, 15 milyon lira istediği işadamını tetikçi tutarak vurdurduğu ortaya çıktı Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun yönettiği operasyonda bir adet uzun namlulu suikast silahı ile çok sayıda tüfek ve tabanca ele geçirildi

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda organize suç örgütüne büyük darbe vuruldu. Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun bizzat yönettiği operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken biri uzun namlulu suikast silahı olmak üzere 14 adet tüfek ve tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, tehdit, yağma, silahla ve bıçakla yaralama, uyuşturucu ticareti gibi 32 ayrı suça karışan organize suç örgütünü takibe aldı. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından organize suç örgütüne yönelik Kahramanmaraş merkezli olmak üzere İzmir ve İstanbul’da da eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel Harekat Polisinin zırhlı araçlar ile katıldığı operasyonda örgüt lideri Mehmet K.'nın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli yakalandı. Emniyete götürülen 24 şüpheli ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 13’ü tutuklandı, 8’ine adli kontrol şartı getirilirken, 3’ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Polisin planlı çalışmasında bir adet uzun namlulu suikast silahı da ele geçti. Ayrıca operasyonda yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 18 adet şarjör, 25 adet mavzer fişeği, 144 adet çeşitli çaplarda fişek, paketler halinde esrar, metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi de ele geçirildi. Adreslerde arama yapan polis, şahıslara ait arazilerde kazı çalışması yaptı.
Baskı, yıldırma ve korkutma yöntemlerini kullanarak haksız çıkar sağlamak amacıyla organize suç örgütü kurmak, üye olmak, tehdit, nitelikli yağma, silahla ve bıçakla yaralama, uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan tutuklanan şüphelerin tetikçi bile tuttuğu ortaya çıktı.
Polis, çetenin 15 milyon lira istediği iş adamını gözcü kullanarak takibe aldığı, tetikçi kullanarak silahla vurduğu belirlendi. Çete elebaşlarının tetikçiye 500 bin lira ev ve araç vaat ettiği de ortaya çıktı. Suç örgütünün aynı zamanda yıldırma, sindirme, tahsilat amaçlı silahla adam yaralama, araç ve işyeri kurşunlama, başkaları adına olaylara müdahil olarak işadamlarının birbirlerinden alacaklarını tahsil etmek amaçlı tehdit, korkutma ve silahla yaralama, uyuşturucu madde ticareti olaylarına karıştıklarının belirlendiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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