Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 3 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 gram metamfetamin, 35 gram esrar, 1 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adli makamlara sevk edildi.
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