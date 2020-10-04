Kahramanmaraşspor - Hekimoğlu Trabzon: 0-0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Mutlu Çiğdem, Sabri Öğe

KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat, Mert (Dk.85 Eren Taşkın), Erdi, Hüseyin, Osman, Halil, Recep (Dk.62 Talha), Emin, Erdem (Dk.85 Gökhan), Kadir, Eren Nergiz (Dk.72 İbrahim)

HEKİMOĞLU TRABZON: Abdulaziz, Uğur Arslan, Sezer (Dk.56 Mustafa), İsmail (Dk.69 Musa), Mehmet, Burhan, Bahadır Taşdelen (Dk.56 Samet), Can (Dk.59 Batuhan), Yasin, Bahadır Erol, Oğuz (Dk.56 Serkan)

SARI KARTLAR: Emin, Kadir (Kahramanmaraşspor), Serkan (Hekimoğlu Trabzon)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un 3´üncü haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon ile 0-0 berabere kaldı.

Kahramanmaraşspor futbolcuları maça, formalarının üzerine giydikleri "Sahipsiz Takım" yazılı siyah tişört ile çıktı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan maçı izlemek isteyen bir grup Kahramanmaraşspor taraftarı, apartmanın çatısına çıkarak takımını destekledi. DHA-Spor Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-10-04 21:09:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.