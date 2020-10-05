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Keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı Kahramanmaraş'ta bataklığa saplanan vatandaş ile keçisi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İHA

Keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı Kahramanmaraş'ta bataklığa saplanan vatandaş ile keçisi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta bataklıkta mahsur kalan keçisini kurtarmak isterken çamura saplanan adam itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Pazarcık ilçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi civarındaki meydana geldi. Keçilerini otlatan Oruç Vural (60), keçilerden birisinin su içmeye yöneldiği sırada çamura saplandığını görünce keçiyi kurtarmak için bataklığa girdi. Vural, kendisi de beline kadar bataklığa gömüldü. Civarda olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bataklığa saplanan keçi ve sahibi Oruç Vural’ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Oruç Vural’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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