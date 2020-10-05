Kahramanmaraş'ta aranan 68 kişiden 40'ı tutuklandı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 68 kişi yakalanırken, 40'ı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik yapılan çalışmada, çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 'uyuşturucu ticareti', 'hırsızlık', 'yaralama', 'dolandırıcılık', 'silahlı tehdit', 'tefecilik' gibi suçlardan 2 ile 11 yıl arasında hapis cezaları ile aranan 15, farklı suçlardan 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 25 ve yakalama kararı ile aranan 28 kişi olmak üzere toplam 68 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında hapis cezası olan 40'ı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-10-05 14:51:10



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