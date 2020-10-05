Keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı (2)



YAŞADIKLARINI ANLATTI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde keçisini kurtarmak için girdiği bataklığa saplanan ve daha sonra ekipler tarafından kurtarılan Oruç Vural yaşadıklarını anlattı. Saat 14.00 sıralarında bataklığa saplandığını ve ekiplerin 5 saat süren çalışması sonunda kurtarıldığını belirten Vural, o anları anlatırken gözleri doldu.

Keçilerini her zamanki yerde otlatıp, su içirdiği gölete götürdüğünü belirten Oruç Vural, şunları söyledi:

"Her zaman götürdüğüm yerdi ama bu gittiğimde orası mil olmuş. Hayvanlar suya koştu ama ben zapt edemedim, bir keçi gitti ve battı. Keçiyi çıkarmaya çalışırken ben de battım. Suyun kenarında bir Suriyeli arkadaşımız vardı, 'Allah rızası için beni kurtarın' dedim. O da 'Tamam amca' diyerek kum ocağına gitti ve onların haber vermesiyle itfaiye ve askerler geldi. Ancak itfaiyenin gelebileceği yer yok. Saat 14.00'den 19.00'a kadar çabaladılar. Kurtarma çalışmaları devam ederken biraz korktum. Daha önce anjiyo olduğum için ağzıma dil altı hap verdiler, o hap olmasaydı zaten giderdim orada. Daha sonra çıkarıp, hastaneye götürdüler. Beni kurtaran herkesten Allah razı olsun."

'ASKERLER YANINA GİTMEMİZE İZİN VERMEDİ'

Oruç Vural'ın eşi Haney Vural da olayı duyunca hemen eşinin yardımına koştuğunu belirterek, "Ancak askerler 'Sen de batarsın' diyerek, yanına gitmeme izin vermediler. Akşama doğru çıkarıp hastaneye götürdüler. Saat 23.00'e kadar kontrol altında tuttuktan sonra taburcu ettiler. Eşimi kurtaranlardan Allah razı olsun" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-10-05 17:43:14



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