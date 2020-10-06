Kahramanmaraş’ta uyuşturucudan 39 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta son 1 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 39 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 ayda kapsamlı bir şekilde operasyonlar yaparak 29 olayda 39 kişiyi gözaltına aldı.
Sevkiyat yapan, dağıtan ve torbacılık yoluyla sokak satışı yapan şüpheli 39 kişi, çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı.
Tutuklanan 39 kişi Aksu Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
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