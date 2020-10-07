Akedaş Elektrik Dağıtım’dan 800 milyon liralık yatırım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akedaş Elektrik Dağıtım’dan 800 milyon liralık yatırım

İHA

Akedaş Elektrik Dağıtım’dan 800 milyon liralık yatırım

Adıyaman ve Kahramanmaraş’ın enerji dağıtım işini gerçekleştiren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., sorumluluk bölgelerinde son 9 yılda 800 milyon liralık yatırım yaptı.
Şirketin Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaptığı yatırımlar ve proje planlarıyla ilgili bir açıklama yapan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, elektriğin kullanımının ihtiyaçtan öte bir zorunluluk haline geldiğini söyledi. Türkiye’de ekonomik büyüme rakamlarının yükselmesinin, enerji arzının artmasına neden olduğunu ifade eden Yılmaz, elektrik talebinin artması şebeke yatırımları başta olmak üzere birçok alanda da yatırım ve ArGe çalışmalarını kaçınılmaz kıldığına vurgu yaptı. Yılmaz, sorumluluk bölgelerinde son 9 yılda 800 milyon liralık yatırım yaptıklarını vurguladı.
Şirketlerinin hizmet yolunda sistem güçlendirme ve geliştirme çalışmalarının, teknoloji temeline dayandırılarak yapılan verimli yatırım ortamları ile hızla devam ettiğini ifade eden Yılmaz, şirketlerinin istihdamda da önemli bir açığı kapattığını ve bin 200’e yakın personeli istihdam ettiklerini söyledi.
Kahramanmaraş ve Adıyaman’da sanayi yapısının gelişmiş olması nedeniyle toplam enerjinin büyük bir çoğunluğunu sanayi kuruluşlarının kullandığını da hatırlatan Yılmaz, en fazla elektrik tüketimini sırasıyla sanayi kuruluşlarından sonra ticarethaneler, mesken, tarımsal sulama ve aydınlatma tarife grubunun oluşturduğunu belirtti. Yılmaz, “Şirketimiz, dağıtım sistemi altyapısının ulusal ve uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştırılması, sistemin işletimine yönelik teknoloji geliştirilmesi, verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması, teknik kayıpların ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla ARGE faaliyetlerine de oldukça büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda 20162020 dönemi için yaklaşık 5 milyon liralık bir ArGe bütçesi oluşturmuştur. 2019 yılında lisansını aldığımız ArGe Merkezimizde 33 araştırma geliştirme personeli istihdam etmekteyiz. Şuana kadar EPDK tarafından kabul edilen gerek, diğer dağıtım şirketleriyle birlikte çalışılan gerek, öz kaynaklarımızla ortak yürüttüğümüz 18 projemiz bulunmaktadır” dedi.
Abonelerine en iyi hizmeti vermenin yolunun dijital dönüşümden geçtiği bilinciyle, bilgi teknolojileri alanında ciddi yatırımların da bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Uçtan uca otomasyonu sağlamak amacıyla, alanının en iyi uygulamaları kullanılmaktadır. Bu uygulamaların başında; Dünyada en çok kullanılan kurumsal kaynak planlaması SAP uygulamaları, başta Abonelik ve Saha işlemlerinin takibi olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. SCADA cihazları ve yazılımları ile şebeke uzaktan kontrol edilebilmekte, Sayaçların uzaktan okunabilmesini için OSOS yazılımı, Sahada bulunan tüm envanterin koordinatlarıyla işlenmesi ve harita üzerinden görüntülenmesinde CBS yazılımı kullanılmaktadır. Saha ekipleri bu uygulamalara mobil cihazlarla bağlanabilmekte ve işlemlerini yapabilmektedir. Tüm bu yazılımların üzerinde çalıştığı donanımlar, şirketimiz bünyesindeki veri merkezinde bulunmaktadır” diye konuştu.
Çağrı merkezinde 60’a yakın uzman personel görevlendirdiklerini belirten Yılmaz, Kahramanmaraş ve Adıyaman lokasyonlarında geçen yıl gelen 1,5 milyon aşkın bilgi talebine 10 saniyede cevap vererek büyük bir başarıya imza attıklarıın söyledi.
Tüketicilere çağrıda bulunan Yılmaz, “Doğru tercihlerle ihtiyaca yönelik bölgelere öncelik vererek yatırımlarımızı sürdürüyoruz, tüketicilerimizin bize her türlü soru, talep, öneri ve şikayeti başvurabilecekleri ve anında çözüm bulabilecekleri bir yapı çerçevesinde sistemlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Tüketici memnuniyetini önemsiyor ve kurumsal faaliyetlerimizi bu çerçevede düzenliyoruz. Tüketicilerimiz 186 numaralı çağrı merkezimizden, web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan ve mobil uygulamamızdan 7/24 tüm taleplerini aktarabilirler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Göç yolunda bitkin düşen flamingoya Elbistan'da bakım
YEREL HABERLER Göç yolunda bitkin düşen flamingoya Elbistan'da bakım
Dikkat çekmemek için inşaatta çalışan DEAŞ üyelerine operasyon
YEREL HABERLER Dikkat çekmemek için inşaatta çalışan DEAŞ üyelerine ...
Göç yolunu şaşıran yavru flamingoya belediyeden şefkat eli
YEREL HABERLER Göç yolunu şaşıran yavru flamingoya belediyeden ...
Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Diziler yemeni fiyatını artırdı Doğal deriden yapılan yemeniler 120 ile 160 lira arasında satılıyor
YEREL HABERLER Diziler yemeni fiyatını artırdı Doğal deriden yapılan ...
Kahramanmaraşlı şehitleri tablolarda yaşatıyor Resim öğretmeni Kerim Yılmaz, terör operasyonlarında şehit olan asker ve polislerin resimlerini yapıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı şehitleri tablolarda yaşatıyor Resim ...
Bu merkezde 4 bin sokak hayvanı korunup tedavi edildi
YEREL HABERLER Bu merkezde 4 bin sokak hayvanı korunup tedavi edildi
Onikişubat Belediyesi’nden ikinci büyük etkinlik için girişim Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği'nin genel kurulu için şahsen müracaat etti
YEREL HABERLER Onikişubat Belediyesi’nden ikinci büyük etkinlik için ...
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
YEREL HABERLER Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Sanal tefecinin günlük hasılatı kumbaradan çıktı
YEREL HABERLER Sanal tefecinin günlük hasılatı kumbaradan çıktı
Onikişubat Belediyesi’nden kedi ve kuş yuvaları Başkan Mahçiçek: “Yaşamak güzel, yaşatmak daha da güzel”
YEREL HABERLER Onikişubat Belediyesi’nden kedi ve kuş ...
Kahramanmaraş'ta ‘Üçgün’ hastalığına karşı ilaçlama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta ‘Üçgün’ hastalığına karşı ilaçlama
Kahramanmaraş’ta uyuşturucudan 39 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucudan 39 kişi tutuklandı
Torba ile tavuk çalan hırsızlık zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Torba ile tavuk çalan hırsızlık zanlısı yakalandı
Görevlilere ateş edip kaçan kaçak avcılara 23 bin TL ceza
YEREL HABERLER Görevlilere ateş edip kaçan kaçak avcılara 23 bin TL ...
Tavukları torbaya koyup çaldı Kahramanmaraş’ta güpegündüz bir iş yerindeki kümese girerek 2 tavuk çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Tavukları torbaya koyup çaldı Kahramanmaraş’ta ...
Görevlilere ateş açan avcılara 23 bin lira ceza
YEREL HABERLER Görevlilere ateş açan avcılara 23 bin lira ceza
Keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı (2)
YEREL HABERLER Keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı (2)
Bataklıktan kurtarılan adam korku dolu anları anlattı Kahramanmaraş’ta keçisini kurtarmak için bataklığa saplanan 60 yaşındaki Oruç Vural: "Keçiyi bataklıktan çıkartmaya çalıştım ben de bataklığa battım. Bir Suriyeli arkadaşımız orada balık avlıyordu ve ona, ‘Allah rızası için beni kurtarın’ dedim" Vural, kurtarılan keçisinin başını okşayıp, "Seninle birlikte ben de bataklığa saplandım ikimiz de kurtulduk" dedi
YEREL HABERLER Bataklıktan kurtarılan adam korku dolu anları ...
Maske denetiminde kimlik isteyen polise direndi, arandığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Maske denetiminde kimlik isteyen polise direndi, ...
Kahramanmaraş’ta 40 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 40 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta aranan 68 kişiden 40'ı tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta aranan 68 kişiden 40'ı tutuklandı
Anadolu Basın Yayın Birliği'nden "Kart" açıklaması ABYB Genel Başkanı Salih Ergül; “Kasaplar odasına verilen basın kartı değil üyelik kartıdır”
YEREL HABERLER Anadolu Basın Yayın Birliği'nden "Kart" ...
Elbistanlı çiftçi, immün plazma bağışı gönüllüsü oldu
YEREL HABERLER Elbistanlı çiftçi, immün plazma bağışı gönüllüsü oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X