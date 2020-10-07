Dikkat çekmemek için inşaatta çalışan DEAŞ üyelerine operasyon (2)

Dünyaya tokat gibi yanıt! Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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1'İ TUTUKLANDI

Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler A.H. ve Y.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-10-07 17:58:51



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