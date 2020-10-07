DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama

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Kahramanmaraş'ta yakalanan 3 DEAŞ şüphelisinden 1'i tutuklandı.



Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü timlerince sabaha karşı üç ayrı adrese gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla A.H., Y.S. ve M.D. adlı şüpheliler gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Adliyedeki sorgularının ardından M.D. tutuklanırken A.H. ve Y.S. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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